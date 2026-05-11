'Вообще два разных мира': Усик отреагировал на критику боя с Верхувеном

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) отверг критику за поединок против звезды кикбоксинга Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Украинец подчеркнул, что многим наоборот интересно увидеть противостояние представителей двух разных видов спорта.

Об этом Усик заявил во время очной встречи с нидерландским соперником в эфире DAZN. По словам 39-летнего уроженца временно оккупированного Симферополя, болельщики только поддерживают шоу, а сами спортсмены могут делать то, что считают лучшим для своих карьер.

"Слушайте, это вообще два разных мира – бокс и кикбоксинг. Многие хотят посмотреть, кто победит, кто лучший, ведь у нас много общих фанатов. Многие говорят: "Эй, Усик, так не должно быть, что ты боксируешь с Рико, потому что это не бокс". Но он боец. Это шоу. Весь мир – это шоу. Мы – актеры. Мы можем делать то, что хотим. Я впервые буду драться в Египте. Это будет по-другому. Это будет что-то новое", – сказал Усик.

Напомним, украинец вернется на ринг 23 мая и подерется с Верхувеном на вечере бокса The Ring: Glory in Giza. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок. Также были названы впечатляющие гонорары соперников.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

