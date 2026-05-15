14 мая – один из самых кровавых дней за последние пару лет с точки зрения гражданских жертв российских преступлений.

В Киеве продолжается разбор обвалившегося подъезда 9-этажки, который россияне снесли ракетой Х-101. Уже известно, что Россия убила 24 человека, в том числе – 3 детей. Еще 47 человек в столице пострадали. Список жертв может увеличиться.

В Харькове – 29 раненых и пострадавших, ещё три женщины ранены в области. Снова атаки дронами по жилым домам. Также враг продолжает выжигать Золочевскую громаду (к северу и северо-востоку от Харькова), просто наносит удары через границу по частным домам, вчера повредили лицей и административное здание.

В Сумах повреждения гражданских объектов – в 10 громадах, в районе Белополья россияне умышленно атаковали дроном гражданского на мотоцикле.

Это нескончаемый список.

Сегодня утром один человек убит и двое ранены в Запорожской области.

Утром 13 мая россияне дронами ранили 7 человек в Херсонской области.

Вечером 12 мая убили 8 человек в Днепропетровской области.

Это к тому, что утверждения некоторых партнеров и СМИ о "зеркальных" ударах не выдерживают критики. Принципиально разные цели и результаты.

Наглядный пример – сегодня из Рязани: украинские дроны поражают НПЗ (об этом позже, будут еще результаты), российский "Панцирь" атакует ракетой жилой дом.

Готовя почву для переговоров, европейские партнеры должны ясно осознавать, с кем они будут переговариваться. Также надо трезво оценивать, что никакой войны до 2029 года не будет (на что отдельные персонажи в той же ФРГ продолжают рассчитывать).

Либо они включаются, чтобы обеспечить справедливый исход для Украины и предохранители от эскалации в будущем, либо процесс примет неконтролируемые формы в самый неподходящий момент.