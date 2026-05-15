Украина и Россия провели первый этап обмена пленными: среди освобожденных рядовые, сержанты и офицеры. Фото и видео

Украина и Россия 15 мая провели обмен военнопленными. Домой из российской неволи вернулись 205 украинцев, 95% из них находились в плену еще с 2022 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодняшний обмен является частью обмена в формате "1000 на 1000", о котором были достигнуты договоренности перед 9 мая.

Домой возвращаются 205 украинских Героев

"Дома 205 украинцев. Сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена 1000 на 1000", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, сегодня домой возвращаются рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Они защищали Украину в Мариуполе, держали "Азовсталь", противостояли врагу на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и ЧАЭС.

"Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе", – подчеркнул президент.

Обмен 15 мая – особый

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец указал на особенность сегодняшнего обмена. 95% тех, кто возвращается из неволи в этот день – а это военные ВСУ, в том числе ТрО, а также НГУ (в частности, "Азова"), ГПСУ – попали в плен еще в 2022-м.

"Это большая часть защитников Мариуполя, в частности "Азовстали". Удалось вернуть также защитника, который был осужден в России и помилован. Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Есть те Защитники, которых эвакуировали из "Азовстали" ранеными. Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек", – отметил омбудсмен.

Он подчеркнул, что обмен стал возможным благодаря работе переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в состав которой входят представители различных государственных органов.

"На месте сегодня работал я непосредственно и мои представители: в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, а также в регионах: Андрей Крючков и Тарас Подворный. За каждым таким событием стоят месяцы ожидания, борьбы и неизвестности. Российский плен для многих украинцев стал местом жестоких испытаний, нечеловеческих условий содержания, психологического и физического давления. Именно поэтому возвращение наших людей — это не просто событие, а чрезвычайно важный гуманитарный процесс и общая победа всего государства!" – отметил уполномоченный по правам человека.

Он подчеркнул, что обмен состоялся в Международный день семьи: в этот праздник воссоединятся с родными 205 украинских семей.

"Украина продолжает бороться за каждого и каждую. Военные различных подразделений, добровольцы, азовцы, пограничники, нацгвардейцы, морпехи, гражданские — все должны вернуться домой. Ведь жизнь человека и его свобода является высшей ценностью!" – добавил Лубинец.

Что известно об освобожденных защитниках

Лубинец рассказал, что в рамках 74 обмена освободить удалось представителей различных родов войск – воинов подразделений десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты.

Домой возвращаются преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны.

"Все были подтверждены в плену через МККК. Самому молодому освобожденному — 21 год, самому старшему — 62 года. Двое возвращенных сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет. 21 Защитник имел или совсем скоро будет иметь день рождения в мае. Среди возвращенных есть 5 однофамильцев", – рассказал омбудсмен.

В Нацгвардии рассказали, что собственно 36-летие в этот день празднует освобожденный из плена нацгвардеец Сергей. В неволе он провел без одного дня четыре года.

"16 мая 2022 года мужчина попал в российский плен. Почти 4 года неволи. Почти 4 года боли, надежды и борьбы. И именно сегодня, в свой день рождения, он возвращается домой, чтобы отпраздновать его не за решеткой, а на родной украинской земле", – отметили в НГУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 мая Зеленский анонсировал обмен 1000 на 1000. Переговоры о его проведении состоялись при посредничестве США. На возвращение украинских воинов Москва согласилась, пытаясь добиться от Украины согласия на "перемирие" к 9 мая и гарантии отсутствия ударов по путинскому "параду победы".

Предыдущий обмен пленными состоялся 24 апреля. Тогда удалось вернуть 193 украинских воинов.

Всего с 2022 года более тысячи украинцев остается в плену России. В целом количество пленных украинцев оценивается примерно в семь тысяч человек.

