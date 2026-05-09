Ситуацию с новым боем Усика описали словами 'это плевок в бокс'

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик 23 мая проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в Египте. Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко раскритиковал организацию такого поединка за полноценный чемпионский пояс, назвав это "плевком в бокс".

По словам Сенченко, подобные противостояния могут существовать исключительно как шоу, однако не должны иметь статус титульных. Тренер привел в пример бои Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которые проходили без чемпионских поясов на кону.

"Ставить на кон полноценный титул чемпиона мира WBC — это плевок в бокс и в боксеров, которые ждут своего шанса. Тот же Кабайел уже ждет свой шанс. Верхувена нет в рейтингах, нет в топ-15, а ему дают драться за титул. Это очень неправильно. Это портит бокс", — сказал Сенченко в интервью sport.ua.

Также бывший чемпион отметил, что считает Усика явным фаворитом, поскольку Верхувен пришел из другого вида спорта. При этом он допустил, что нидерландец может либо продержаться всю дистанцию, как Нганну против Фьюри, либо быстро проиграть, как это произошло в бою Фрэнсиса с Джошуа.

Напомним, что Кабайел ранее поставил ультиматум Усику: либо украинец будет с ним драться либо освободит титул.

Отметим, что за три недели до поединка был объявлен официальный транслятор шоу в Украине и это не Megogo.

