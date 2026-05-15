Дядя Жора назвал топ-3 самых дорогих украинских артистов: среди них нет ни одной известной певицы

Украинский юморист и шоумен Дядя Жора (настоящее имя – Вадим Мичковский), который имеет собственное ивент-агентство и сотрудничает со многими артистами, назвал самых дорогих звезд отечественной сцены. Что интересно, среди тройки исполнителей, которые хотят получить самый высокий заработок за свою работу, есть только мужчины и ни одной известной певицы.

В рейтинг артистов с наибольшими гонорарами, который Дядя Жора озвучил в комментарии проекту "Ранок у великому місті", вошли Макс Барских, MONATIK и Верка Сердючка, в эпатажном образе которой на сцену выходит шоумен Андрей Данилко. Однако точные суммы дохода этих знаменитостей за выступления ведущий решил не рассекречивать.

"Самые дорогие? Ну в топ-3 Макс Барских, MONATIK и Сердючка", – сказал Дядя Жора.

Напомним, что в одном из своих недавний интервью Дмитрий Монатик откровенно заговорил о своих доходах. Как отмечал артист, его выступление на корпоративе стоит 30 тысяч евро (примерно 1 550 000 грн), но если заказчик хочет немного уменьшить эту сумму, он не возражает.

О гонорарах Верки Сердючки в 2024 году рассказывала блогер Стася Макеева. Тогда она пригласила эпатажную певицу выступить на гендер-пати, за что заплатила 35 тысяч долларов (около 1 546 000 грн).

А вот Макс Барских высказывался о своих доходах от творчества в 2023 году. Как тогда раскрывал знаменитость, в среднем он просил за выступление 50 тысяч долларов (2 207 000 грн).

