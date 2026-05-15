Мощный удар по теневому рынку вейпов Украины: десятки точек закрыты, изъято имущество на 170 млн грн

Станислав Кожемякин
Стали известны детали общенациональной операции против вейпов

Украинские правоохранители нанесли масштабный удар по нелегальному рынку электронных сигарет. Разоблачены и ликвидированы полноценные теневые сети с собственным производством, логистикой и сбытом по всей стране, а стоимость изъятого имущества достигает 150-170 млн грн.

Детали общегосударственной операции сообщили в Бюро экономической безопасности(БЭБ) и в Департаменте стратегических расследований Нацполиции(ДСР). Она проводилась по поэтапному плану, который включал документирование всех звеньев незаконного бизнеса.

Главная операция

Крупнейшим эпизодом стала спецоперация, в рамках которой было одновременно проведено более 100 обысков в 12 регионах Украины и ликвидирована организованная группа, которая наладила полный цикл незаконного производства компонентов для жидкостей электронных сигарет и их сбыта через сеть магазинов.

Изъяты производственные линии, сотни тысяч единиц компонентов и более 36 тыс. устройств для курения.

Винница: 38 магазинов без лицензий

Также в Винницкой области была ликвидирована схема сбыта нелегальной продукции через 38 магазинов в облцентре и еще 17 городах региона – все без необходимых лицензий и акцизной маркировки. Во время обысков изъято:

  • более 2 млн грн наличных;
  • более 90 тыс. единиц жидкостей и компонентов;
  • техника и документация.

Ориентировочная стоимость изъятого – более 25 млн грн. Организатору схемы также инкриминируют легализацию незаконно полученных доходов на почти 67 млн грн.

Одесса: никотин, глицерин и ароматизаторы

В Одесской области после 11 обысков изъято продукции и средств на более 5,4 млн грн. Среди изъятого – почти 12 тыс. единиц глицерина, 7 тыс. единиц никотина, более 16 тыс. ароматизаторов, около 2,7 тыс. картриджей и почти 1,8 тыс. электронных сигарет.

Общий итог

Всего в рамках кампании против теневого рынка вейпов было проведено 272 обыска почти во всех регионах страны, а также изъято имущество стоимостью от 150 до 170 млн грн (оценка от БЭБ и ГСР отличается):

  • ароматизаторы, глицерин, никотин – почти 970 тыс. единиц;
  • одноразовые электронные сигареты – 1147 единиц;
  • жидкости для электронных сигарет в наборах – более 6000 единиц;
  • табак для кальянов без марок акцизного налога – 1910 единиц;
  • глицерин, никотиносодержащие жидкости, ароматизаторы, пропиленгликоль – 1590 литров;
  • полиграфическая продукция (упаковки и рулоны) – более 343 тыс. единиц;
  • наличные – почти 2 млн грн;
  • мобильные телефоны и ноутбуки – 157 единиц;
  • автоматизированные комплексы оборудования для массового производства и разлива жидкостей для электронных сигарет – 3 единицы;
  • документация и черновые записи.
