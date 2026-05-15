Экономика прифронтовых регионов функционирует в очень сложных условиях, обусловленных войной: систематическими обстрелами, масштабными разрушениями производственных мощностей и жилого фонда, а также острым демографическим кризисом вследствие вынужденной миграции населения.

По данным НБУ, в апреле 2026 года больше всего повреждений получили объекты жилья и инфраструктуры в Донецкой (5510), Харьковской (2861), Сумской (2544), Херсонской (1851), Днепропетровской (1661) областях.

При этом то восстановление экономики, которое есть сегодня, происходит неравномерно. Из-за фактора безопасности мы наблюдаем значительную региональную асимметрию: бизнес-активность концентрируется в областях, которые дальше от фронта. Такой дисбаланс углубляет разрыв в экономическом потенциале территорий, что становится одним из ключевых вызовов для государственной стратегии восстановления.

В НБУ выделяют 4 группы областей в Украине по уровню разрушений и рискам безопасности:

Прифронтовые. Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области страдают от масштабных поражений.

Приграничные. Сумская и Черниговская области страдают от постоянных трансграничных обстрелов.

Условно пограничные. Николаевская, Одесская и Киевская области находятся в зоне высокого риска вражеских атак, поскольку здесь находится значительное количество объектов инфраструктуры.

Тыловые. В частности, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская, Ровенская, Закарпатская, Черновицкая и Хмельницкая области стали основными хабами для релоцированного бизнеса, капитала и рабочей силы.

Во время войны динамика деловых настроений прежде всего определяется картой боевых действий и разрушений, а не экономическими факторами. То есть скорость восстановления экономической активности напрямую зависит от приближенности областей к линии фронта. При этом использование страной-агрессором вооружения с дальним поражением, обстрелы энергетики и нарушение логистики также несут значительное влияние на бизнес-активность даже в относительно безопасных регионах.

Согласно опросу НБУ в I квартале 2026 года, жители прифронтовых и приграничных регионов находятся в условиях острого влияния большинства военных факторов. Среди серьезных вызовов для такой локальной экономики – блэкауты и дефицит кадров.

В то же время существенную диспропорцию на рынке кадров можно проследить именно по региональному принципу. По данным Work.ua, во время войны спрос и предложение рабочей силы стабильно растет в западных областях: в 2025 году (по сравнению с 2021 годом) количество резюме +35%, количество вакансий +66%, а на прифронтовых имеем -52% и -55%. Для понимания: средние показатели по стране за этот период – количество резюме +11%, а количество вакансий +24%.

Для того, чтобы помочь прифронтовому бизнесу выстоять, нам нужен переход к стратегии системного стимулирования. Долгосрочное восстановление пострадавших территорий критически зависит от государственной политики: внедрение масштабных программ доступного кредитования, льготной ипотеки под 3% для возвращения человеческого капитала и создание инвестиционных условий, которые станут фундаментом устойчивости регионов после наступления длительного и устойчивого мира.