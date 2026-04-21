Сумма впечатляет: стало известно, сколько заработает Усик за бой с Верхувеном

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получит солидные призовые за бой со звездой кикбоксинга Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Поединок двух выдающих спортсменов состоится 23 мая, а на кону кроме пояса Всемирной боксерского совета (WBC) будут стоять большие деньги.

Наш соотечественник выбрал бой с Верхувеном, который представляет Нидерланды, во много из-за финансового интереса, ведь другие вызовы для него на сегодняшний день не принесут хорошего гонорара. По данным портала Bet365, Усик заработает за поединок не менее 30 миллионов фунтов или 40,5 млн долларов.

При этом некоторые медиа указывают сумму в 100 млн, однако достаточно очевидно, что она далека от реальности.

Напомним, вечер бокса The Ring: Glory in Giza с участием Александра и Рико пройдет в Египте. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

