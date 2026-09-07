"Снова наложил в штаны": Усик получил неожиданный вариант по последнему бою в карьере

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) выразил готовность провести третий бой с украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО). Цыганский король, как называют британца, назвал невозможным поединок против соотечественника Энтони Джошуа (30-4, 27 КО) и он бросил вызов представителю нашей страны.

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Соответствующее заявление Фьюри сделал, записав видео для своей страницы в социальной сети Instagram. По словам Тайсона, он готов вернуться на ринг уже в ноябре, что выглядит нереально для боя с Усиком. Интересно, что украинский супертяж сделал репост ролика британца.

"Джошуа снова наложил себе в штаны. Прошло 11 лет и он снова огделался. Все это приводит меня только к бою с Александром Усиком. В прошлый раз ты выиграл решением судей, молодец. Удачи тебе, давай это повторим. Давай проведем бой в ноябре. Теперь мяч на твоей стороне... Хотел бы ты провести со мной бой в этом году или ты решил остановиться? Дай мне знать, потому что я сейчас ищу нового соперника", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

В свою очередь Усик готовится провести свой последний бой и завершить карьеру. Ожидается, что его соперником станет Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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