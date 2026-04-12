Тайсон Фьюри избил российского супертяжа в бою-камбэке. Видео

37-летний британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur Stadium уверенно выиграл поединок против 36-летнего боксера из России Арсланбека Махмудова (21-3, 19 КО). Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов по итогам которых судьи единогласно отдали победу хозяину ринга 120-108, 120-108 и 119-109.

В стартовых раундах соперники действовали осторожно, с большим количеством клинчей и борьбы. Махмудов пытался атаковать за счёт резких наскоков, однако часто промахивался и терял баланс. Фьюри отвечал сдержанно и не форсировал события.

После середины боя британец стал чаще наносить точные удары, но продолжал работать аккуратно и без риска. В заключительных раундах он добавил в активности, однако не пытался завершить бой досрочно.

Согласно статистике Compubox, Фьюри имел значительное преимущество по точным ударам: 199 против 59. Он также превзошёл соперника по джебам 73-13 и силовым ударам 126-46.

Для Фьюри это был первый бой с декабря 2024 года, когда он уступил по очкам Александру Усику. Махмудов ранее также выступал в Англии: в октябре прошлого года он победил Дэвида Аллена решением судей.

