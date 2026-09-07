На 1 сентября так называемый президент россии владимир путин заявил о том, что российские войска контролируют Святогорск.

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Что тут сказать, понятно, что путин сейчас причисляет к захваченным городам все, что видит на карте, и без разницы, насколько это далеко от линии боестолкновений. Но в случае с Святогорском это даже не как почти год назад с Купянском, ведь город находится в более чем 10 километрах от ЛБС и даже более того, действующий на этом участке Третий армейский корпус не просто сковывает, но и, скажем так, нейтрализует российскую угрозу по линии Среднее-Шандриголовое-Делиевое. Какой еще Святогорск, когда твои передовые подразделения на измене из-за не самого лучшего тактического положения между правым берегом Жеребца и левым берегом Нитруса?

Казалось бы, бред деда опроверг уже кто только мог, но финальной точкой над "Ї" стал приезд в город командующего Третьего армейского корпуса генерала Андрея Билецкого.

Сегодня 3-й АК опубликовал видео, на котором командир корпуса опровергает заявления говорящей головы всея россия – путина, находясь в контролируемом украинскими войсками украинском городе Святогорск.

Странно, почему сам путин не приехал в Святогорск, или кто-то из его придворных карманных обезьянок, например, тот же Зарубин? А вот украинские войска тут как были, так и остаются, сохраняя суверенитет города.

В некотором смысле своим приездом в Святогорск Андрей Билецкий нанес очень звонку и совершенно не парируемую пощечину путину. А тут еще скоро "годовщина" асвабаждения Купянска. У путина наступает не лучший медийный этап в 2026.

Касатки жрут белого медведя не закусывая.