Усик не вернется: стало известно решение украинского супертяжа по проведению еще одного боя в 2026 году

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) планирует вернуться в ринг весной будущего года. Наш соотечественник готовится провести последний бой в профессиональной карьере, в котором его соперником должен стать американский ветеран Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО).

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Об этом в комментарии Inside the Ring сообщил директор команды Усика Сергей Лапин, написал журналист Майк Коппингер на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. В команде украинца рассчитывают организовать поединок против Бронзового бомбардировщика в марте-2027.

Кроме того, Усик намерен подраться в США, где он в последний раз выходил на ринг в октября 2019 года. Тогда в дебютном для себя поединке в супертяжелом весе Александр на отказе победил Чаза Уизерспуна.

Ранее промоутер Александр Красюк обратился с жестким предупреждением к Усику из-за боя с Уайлдером. Также он раскритиковал команду украинца за отказ от чемпионских поясов.

Напомним, свой последний бой Усик провел в мае, когда победил техническим нокаутом нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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