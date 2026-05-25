Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата поединка

Украинский суперчемпион тяжелого веса Александр Усик (25-0, 14 КО) триумфально вернулся на профессиональный ринг. 39-летний уроженец Симферополя в ночь на воскресенье, 24 мая, провел поединок против звезды кикбоксинга из Нидерландов Рико Верховена (1-1,1 КО), которого нокаутировал в 11-м раунде.

Накануне противостояния украинец отмечал, что не собирается уходить из спорта, а проведет еще как минимум два поединка. "Я не закончу карьеру после боя с Рико. У меня будет еще два, может быть, три боя. У меня есть секретный план. Я хочу построить бизнес", – сказал Усик.

Сразу после победы над Верховеном в ринг поднялся немецкий временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Агит Кабайел (27-0, 19 КО). Он вызвал украинца на поединок, на что тот заявил о готовности подраться с любым из претендентов.

Глава Генерального управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который на сегодня является главным устроителем боксерских шоу, объявил, что следующий бой Усика состоится в Стамбуле в 2027 году. Учитывая, что Александр в последнее время появляется на ринг раз в 10 месяцев, можно предположить, что украинца зрители увидят в феврале-марте.

Если же поединок против Кабайела не удастся организовать, поскольку тот хочет драться в Германии, наиболее вероятным соперником Усика видится Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО), который в середине весны победил единогласным решением судей британского ветерана Дерека Чисору (36-14, 23 KO).

С американцем Александр вел активные переговоры, однако они затянулись и Уайлдер в итоги решил драться с Чисорой.

