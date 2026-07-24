Снялся с боя: Фьюри побил знаменитого поляка, который дрался с Кличко. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (36-2-1, 25 КО) одержал убедительную победу над польским ветераном Мариушем Вахом (39-14, 20 КО) на вечере бокса в тайском Паттае. Цыганский король, как называю британца, заставил оппонента сняться с боя после седьмого раунда.

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Поединок, который не транслировался на телевидении или стримминговых платформах, прошел полностью под диктовку Фьюри. Он полностью превосходил 46-летнего поляка, который в далеком 2012 году проигрывал Владимиру Кличко. Вах смотрелся медленно и грузно.

При этом британец не особо форсировал события. Фьюри действовал джебом и старался больше двигаться. Иногда у польского супертяжа проходили одиночные удары, однако они никак не смущали Цыганского короля.

В одном из эпизодов пятого раунда Тайсона нанес пять аперкотов подряд в голову оппонента. В следующих трехминутках британец нарастил давление и угол Ваха решил не выпускать своего боксера на восьмой раунд.

Таким образом Фьюри одержал вторую подряд победу после поражений от Александра Усика (25-0, 16 КО). Теперь, вероятно, его ждет противостояние с соотечественником Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Тот 25 июля проведет свой бой с албанцем Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).

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