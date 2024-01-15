Сидит в бочке: Усик показал новое видео подготовки к бою с Фьюри

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) продолжает подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) за все пояса дивизиона, который запланирован на 17 февраля. Тренировочный лагерь нашего соотечественника организован в Испании, где он уже активно проводит спарринги.

Видео дня

На своей странице в социальной сети Instagram боксе показал, как проходит его восстановление после напряженных тренировок. Усик опубликовал видео, на котором он сидит в огромной бочке в воде со льдом. Такая процедура позволяет избежать микротравм и растяжений.

"Вода +5", – подписал роли Александр. При этом видеоряд сопровождается культовой композицией"Ice Ice Baby", которую в 1990 году выпустил рэпер Vanilla Ice.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. А OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона и Украину

Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра и Тайсона. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Также стало известно о планах Саудовской Аравии организовать бой победителя поединка против сильнейшего в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

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