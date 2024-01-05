Шансы Тайсона стремительно падают: букмекеры изменили котировки на бой Усик – Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) остается фаворитом в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО), однако его шансы на успех продолжают стремительно падать. Аналитики вновь обновили свой прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, существенно изменив котировки.

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Вероятность победы Фьюри уменьшилась еще на на 5%. Ставки на успех Тайсона сейчас принимаются с коэффициентом 1,72 (было – 1,61). Одновременно с этим триумф Усика оценивается котировкой 2,20 (было – 2,25). Также эксперты начали больше верить в ничейных исход – показатели на соответствующее событие достигают уровня 15,00 (ранее – 17,00).

Аналитики по-прежнему уверены в том, что поединок пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На это предлагается индекс 1,40. Победа Тайсона по очкам оценивается коэффициентом 2,25. А успех Александра решением судей приумножит ставку в 3,25 раза.

Напомним, противостояние украинца и британца намечено на 17 февраля в саудовском Эр-Рияде. Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Усика и Фьюри, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Сам Александр прервал молчание о будущем поединке, передав грозный привет сопернику. В то же время экс-чемпион мира Джонни Нельсон намекнул на то, что противостояние будет перенесено.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Британец отметился новым дерзким обращением к украинцу.

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