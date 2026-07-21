«Мы ещё далеко не закончили»: Трамп намекнул, что война с Ираном закончится не скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не завершили конфликт с Ираном и не намерены сокращать своё военное присутствие. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, комментируя ход боевых действий и перспективы их завершения.

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Заявление Трампа обнародовал Белый дом. Во время общения с журналистами американский президент сказал, что масштабы нанесенного Ирану ущерба на данный момент точно известны только самой иранской стороне.

По его словам, даже если бы США прекратили операцию уже сейчас, это можно было бы считать успехом, однако Вашингтон этого делать не собирается.

Трамп дал понять, что не ожидает скорого завершения конфликта. Он заявил, что Ирану понадобилось бы от 20 до 25 лет для восстановления, если бы война прекратилась прямо сейчас.

"Никто, кроме иранцев, не знает, какой ущерб мы им нанесли. Если бы мы ушли завтра, это был бы большой успех. Но мы не уходим завтра", — сказал президент США.

После этого он еще раз подчеркнул свою позицию: "Мы еще далеко не закончили. Мы не уходим сейчас".

Вопрос ядерной программы

Во время встречи журналисты также спросили Трампа, считает ли он, что Иран мог переместить свои ядерные центрифуги.

Президент США ответил, что американская сторона следит за материалами, связанными с ядерной программой Ирана. По его словам, именно на них сейчас сосредоточено основное внимание.

"Мы следим за материалами. Именно там происходят события", — отметил Трамп.

Он также высказал мнение, что у Тегерана ограниченные возможности для маневра, и заявил, что США "достаточно скоро" нанесут удар по району, где, по его словам, Иран скрывает объекты своей ядерной программы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на днях США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

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