Ради 'самого грандиозного сражения': промоутер Джошуа хочет сорвать реванш Усик – Фьюри

Промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что пункт контракта о реванше между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО) будет пересмотрен после первого боя боксеров 18 мая. Британец отметил, что организаторы грандиозных шоу в Саудовской Аравии сделают все, чтобы свести на ринге Фьюри и Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу своей промоутерской компании Matchroom Boxing. По словам представителя Джошуа, поединок его клиента против Цыганского короля якобы станет самым грандиозным в истории бокса и станет еще более актуальным в случае победы Фьюри над Усиком.

"Никаких решение по будущему Джошуа не будет принято до 18 мая. Но я твердо убежден то в случае победы Тайсона Фьюри над Александром Усиком саудиты, несмотря на контракт на два боя, сделают все возможно, чтобы устроить самое грандиозное сражение в боксе. Я имею в виду Фьюри – Джошуа", – сказал Хирн. Ранее он обратился к Тайсону с просьбой побить нашего соотечественника.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

О бое высказался легендарный Леннокс Льюис, который призвал не списывать Усика. Кроме того, были озвучены гонорары Александра и Тайсона за поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. При этом бывший чемпион мира Карл Фроч поставил под сомнение проведение поединка.

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