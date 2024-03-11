'Пожалуйста, побей Усика': промоутер Джошуа обратился к Фьюри

Промоутер Эдди Хирн пожелал победы Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) над Александром Усиком (21-0, 14 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Успех Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, позволит клиенту Хирна Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) провести бой с соотечественником.

Об этом Хирн заявил сразу после победы Джошуа над Фрэнсисом Нганну (0-2, 2 КО). пишет портал talkSport. Промоутер британца под впечатлением от брутального нокаута со стороны его боксера тут же объявил его сильнейшим в мире, забыв о том, что камерунец представляет смешанные единоборства.

"В той форме, в которой сейчас находится Джошуа, в супертяжелом весе нет человека лучше него. Тайсон Фьюри, пожалуйста, побей Усика, ведь тогда тебя ждет самый крупный бой в истории спорта. Джошуа не победить. Это был один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел. То, что я сказал, произошло: он уничтожил Нганну, он дикарь, зверь, я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри", – сказал Хирн.

Сам Фьюри был просто поражен тем, как Джошуа отправил Нганну в нокаут. В трансляцию боя попала реакция Тайсона на удар Энтони. Кроме того, было опубликовано видео падения Фрэнсиса со всех ракурсов.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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