УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
252
'Пожалуйста, побей Усика': промоутер Джошуа обратился к Фьюри

Промоутер Эдди Хирн пожелал победы Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 КО) над Александром Усиком (21-0, 14 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Успех Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, позволит клиенту Хирна Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) провести бой с соотечественником.

Об этом Хирн заявил сразу после победы Джошуа над Фрэнсисом Нганну (0-2, 2 КО). пишет портал talkSport. Промоутер британца под впечатлением от брутального нокаута со стороны его боксера тут же объявил его сильнейшим в мире, забыв о том, что камерунец представляет смешанные единоборства.

"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри
"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри

"В той форме, в которой сейчас находится Джошуа, в супертяжелом весе нет человека лучше него. Тайсон Фьюри, пожалуйста, побей Усика, ведь тогда тебя ждет самый крупный бой в истории спорта. Джошуа не победить. Это был один из самых разрушительных нокаутов, которые я когда-либо видел. То, что я сказал, произошло: он уничтожил Нганну, он дикарь, зверь, я не могу дождаться, когда он победит Тайсона Фьюри", – сказал Хирн.

"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри
"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри

Сам Фьюри был просто поражен тем, как Джошуа отправил Нганну в нокаут. В трансляцию боя попала реакция Тайсона на удар Энтони. Кроме того, было опубликовано видео падения Фрэнсиса со всех ракурсов.

Напомним, Усик и Фьюри подерутся 18 мая, после того, как поединок в феврале пришлось перенести из-за рассечения британца. Тайсон после этого откровенно рассказал о своей травме. Кроме того, свою версию произошедшего представил хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который и нанес фатальный удар.

"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри
"Пожалуйста, побей Усика": промоутер Джошуа обратился к Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!