Блог | Трамп подарил Путину еще один год войны
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Давайте я просто это зафиксирую: я уже давно являюсь частным лицом, могу позволить себе быть недипломатичным.
Бессмысленная и тупая война Трампа против Ирана подарила России этот год и возможность еще немного терроризировать нас с Европой.
Так же, как и его тупой переговорный трек 2025 года подарил Путину безнаказанность в вопросах террора.
Да, это в значительной степени консолидировало адекватную Европу. Да, мы все равно устоим, а Путин падет.
Но значительная часть погибших и пострадавших за последние 20 месяцев – на совести Трампа и его бессознательной неадекватной администрации.
Спасибо за внимание.
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