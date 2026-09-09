Давайте я просто это зафиксирую: я уже давно являюсь частным лицом, могу позволить себе быть недипломатичным.

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Бессмысленная и тупая война Трампа против Ирана подарила России этот год и возможность еще немного терроризировать нас с Европой.

Так же, как и его тупой переговорный трек 2025 года подарил Путину безнаказанность в вопросах террора.

Да, это в значительной степени консолидировало адекватную Европу. Да, мы все равно устоим, а Путин падет.

Но значительная часть погибших и пострадавших за последние 20 месяцев – на совести Трампа и его бессознательной неадекватной администрации.

Спасибо за внимание.