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Юрий Богданов
Юрий Богданов
Частный предприниматель, бизнес-консультант

Блог | Трамп подарил Путину еще один год войны

Владимир Путин, Дональд Трамп
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Давайте я просто это зафиксирую: я уже давно являюсь частным лицом, могу позволить себе быть недипломатичным. 

Бессмысленная и тупая война Трампа против Ирана подарила России этот год и возможность еще немного терроризировать нас с Европой.

Так же, как и его тупой переговорный трек 2025 года подарил Путину безнаказанность в вопросах террора.

Да, это в значительной степени консолидировало адекватную Европу. Да, мы все равно устоим, а Путин падет.

Но значительная часть погибших и пострадавших за последние 20 месяцев – на совести Трампа и его бессознательной неадекватной администрации.

Спасибо за внимание.

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