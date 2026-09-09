Трамп может сменить переговорную команду по войне в Украине: кого рассматривают в качестве замены Виткоффу и Кушнеру

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может пересмотреть состав американской переговорной группы по войне в Украине из-за отсутствия заметного прогресса. Так, роль нынешних спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера может быть сокращена, а в качестве главного представителя США рассматривается директор ЦРУ Джон Ретклифф.

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Об этом сообщает Financial Times. Окончательное решение пока не принято, а дискуссии о переформировании команды продолжаются уже некоторое время.

Ретклифф может заменить Виткоффа и Кушнера

По информации издания, администрация Трампа рассматривает возможность скорректировать участие Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в переговорах по прекращению войны в Украине. Причиной такого шага может быть отсутствие успеха в мирном процессе.

Одним из вариантов нового формата является усиление роли директора ЦРУ Джона Ретклиффа. В последнее время он более активно вовлекается в украинское направление и уже контактировал с представителями России, поэтому в Вашингтоне могут рассматривать его как одного из ключевых участников дальнейших переговоров.

В то же время окончательного решения об изменениях в команде Трамп пока не принял.

Пересмотр переговорной стратегии продолжается уже некоторое время

Как утверждает Financial Times, вопрос о возможном переформировании переговорной группы обсуждается уже некоторое время.

Среди причин называют затягивание дипломатического процесса, а также то, что внимание американской администрации все больше сосредотачивается на других международных кризисах, в том числе на конфликте с Ираном.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных СМИ, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал внезапный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Ретклиффа. По его словам, американская сторона в ходе визита налаживала контакты на уровне спецслужб.

Как сообщал OBOZ.UA, Ретклифф во время своей поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между американским лидером Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Целью этого саммита должно стать прекращение войны, развязанной РФ.

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