После того как Украина начала выносить Р*ссии складскую инфраструктуру бизнесов, вылезла когорта милых людей с сытыми лицами и чистыми пальцами, которые начали, как по указке, если не обвинять Украину в военных преступлениях, то как минимум копаться в этом.

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Изучая, а имеет ли вообще право жертва агрессии вот так вот люто х*рачить по агрессору.

Также появилась другая когорта людей, не менее милых и блаженных, которая начала говорить, что удары по украинскому бизнесу – это из-за ударов Украины по российскому, мол, якобы Москва теперь отвечает.

Вероятно, по чистой случайности или некоему космическому совпадению, это буквально то, о чем говорит сама Москва и зетники – мол, наши удары по складам украинского бизнеса – это якобы ответка на украинские удары.

Большая война идет уже долго, многие забывают простую хронологию, а встревоженные граждане РФ, которые не понимают, за что им вот это вот все, так и вовсе не интересовались и не следили за войной в своей массе.

Так вот, война идет давно, и вот тут Бытя делает отличную нарезку с ударами России по украинской гражданской инфраструктуре и складам украинских бизнесов, начавшимися буквально с первых дней полномасштабного вторжения.

Любой, кто говорит, что это якобы сейчас Россия отвечает, – либо осознанный врун, либо клоун, либо идиот, хотя порой можно совмещать несколько этих качеств, и да, я уже не раз говорил: свои доморощенные полезные идиоты в разы хуже, нежели вражеские пропагандисты.