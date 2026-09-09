С Мудриком случилось несчастье. Футболиста не будет в сборной Украины

Украинский вингер "Тоттенгема" Михаил Мудрик получил повреждение голеностопа на тренировке лондонской команды. По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист пропустит от шести до восьми недель.

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Football.London уточняет, что Мудрик не сможет играть как минимум до окончания сентябрьской международной паузы. Точные сроки восстановления зависят от характера травмы.

Мудрик присоединился к "Тоттенгему" в последний день трансферного окна на правах сезонной аренды из "Челси". В лондонской команде он вновь работает с Роберто Де Дзерби, под руководством которого ранее выступал в "Шахтере".

Украинец дебютировал за "Тоттенгем" в минувшие выходные. Мудрик вышел на замену после перерыва в выездном матче с "Ноттингем Форест", который завершился со счетом 0:0.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика обнаружили мельдоний, после чего футболиста временно отстранили от матчей. Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси".

Ранее главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признавался, что с нетерпением ждет возвращения в команду Михаила. Итальянский специалист выразил восторг в связи с завершением дисквалификации футболиста после допингового скандала.

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