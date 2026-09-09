Дроны атаковали Новый Уренгой в 3200 км от границы с Украиной: горит газоконденсатный завод. Фото и видео

9 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе России украинские дроны атаковали Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке (ЗПКТ), расположенный в глубоком тылу противника. На предприятии после атаки вспыхнул пожар.

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Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, сославшись на опубликованные кадры и заявление местного губернатора о поражении объекта. Расстояние от Украины до Нового Уренгоя составляет около 3200 километров по прямой, что делает эту атаку одной из самых дальних от украинской территории.

Новый рекорд украинских дронов

Украинские дроны впервые нанесли удар по Новому Уренгою в ЯНАО, чем установили новый рекорд, преодолев более трёх тысяч километров.

На обнародованных кадрах видно масштабное возгорание на территории предприятия. В частности, горит факел – предположительно, таким образом на объекте сбрасывают давление в системе после поражения.

Местный губернатор подтвердил факт атаки и заявил о поражении объекта. На месте, по его сообщениям, продолжается пожар.

Российская сторона, как обычно, сообщила об "успешном отражении атаки" и приписала поражение всемогущим "обломкам".

Мощность – около 19,5 млн тонн сырья в год

Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке является одним из ключевых предприятий газоконденсатной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Он входит в состав Уренгойского газодобывающего комплекса и занимается переработкой нестабильного газового конденсата, поступающего с крупных месторождений Надим-Пур-Тазовского региона.

Проектная мощность предприятия составляет около 19,5 миллиона тонн сырья в год. На заводе получают, в частности, стабильный и деэтанизированный газовый конденсат, сжиженные углеводородные газы и другие продукты переработки.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 8 на 9 сентября украинские беспилотники нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске. Раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары, в частности в районе портовой инфраструктуры — там загорелся мазутный терминал. По словам президента Владимира Зеленского,среди пораженных целей – нефтяной терминал, объекты военной гавани и российские корабли-носители "Калибров".

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