В Днепре во время мобилизационных мероприятий на детей распылили газ из баллончика: в ТЦК отрицают свою причастность

В Днепре во время проверки военно-учетных документов у мужчины призывного возраста возник конфликт, в который вмешались гражданские лица с детьми. В сети распространяется информация о том, что якобы сотрудники ТЦКприменили газовый баллончик против детей и других людей.

Видео дня

По факту инцидента проводится служебное расследование. Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП в Facebook.

9 сентября группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину призывного возраста и попросила предъявить военно-учетные документы. Он отказался их показывать, после чего лег на землю, ухватился за куст и начал кричать.

На его крики, как утверждают в ТЦК, начали подходить матери с детьми и другие мужчины. В ведомстве заявили, что часть присутствующих вела себя агрессивно, использовала нецензурную лексику и угрожала военнослужащим и полицейским.

После этого оперативная группа решила покинуть место, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации. Именно во время посадки военнослужащих в служебный автомобиль, по утверждению ТЦК, неизвестные из толпы распылили перцовый газ в их сторону.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что информация о применении газа военнослужащими ТЦК в отношении гражданских лиц, в частности детей, не соответствует их версии событий.

"Неизвестные лица из толпы применили перцовый газ в сторону военнослужащих группы оповещения, когда последние садились в служебный автомобиль", — говорится в сообщении Днепропетровского областного ТЦК и СП.

В то же время в ТЦК заявили, что в связи с инцидентом проведут служебное расследование. По его завершении там планируют принять решение о возможном обращении в Национальную полицию с сообщением об уголовном правонарушении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в селе Гольма Балтской общины Одесской области 3 сентября автомобиль с сотрудниками районного ТЦК и СП и полицейским наехал на 2,5-летнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с множественными поверхностными травмами головы, а водителя задержали в процессуальном порядке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!