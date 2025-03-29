Усик намекнул на свой новый 'сенсационно-шокирующий' бой

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) намекнул на бой с ютубером и боксером Джейком Полом (11-1, 7 KO) по правилам смешанных единоборств (MMA). У себя в Instagram Александр разместил фотографи с 28-летним американцем и тегнул его.

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В ответ Пол разместил в Instagram опрос, где поинтересовался у подписчиков: "Нам стоит это сделать?", намекая на потенциальный бой.

Ранее об идее такого поединка говорил представитель команды Усика Сергей Лапин.

Эта новость спровоцировала небывалый ажиотаж в Британии. Электронная версия местной газету The Daily Mail вышла под заголовком "Усик намекнул на шокирующий бой", а самого соперника украинца, авторы материала называли "сенсационным".

В мае Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом в хевивейте. Впоследствии он отказался от титула IBF, но сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO после победы над Фьюри.

Ранее сообщалось, что Александр предположил, что проведет еще два боя перед уходом на пенсию.

Обсуждается еще один бесспорный бой — на этот раз с Дэниелом Дюбуа — или бой с Джозефом Паркером.

В тоже время директор Усика Сергей Лапин не исключил возможность боя с опасным бойцом Алексом Перейрой, если такой шанс появится в будущем. Он отметил, что партнерство с Дэной Уайтом может стать еще одним фактором, открывающим новые возможности для развития боев между боксерами и бойцами UFC.

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