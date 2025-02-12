Усик завершает карьеру! Sky Sports опубликовал сенсационное заявление украинца

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) заявил, что он завершает карьеру. Как информирует британский телеканал Sky Sports, украинскому боксеру осталось провести всего два боя в карьере.

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В первую очередь Александр хочет встретиться с победителем поединка Даниэля Дюбуа – Джозеф Паркер. 22 февраля на турнире Riyadh Season 27-летний британец будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе в бою против новозеландца.

Усик остается непобедимым чемпионом мира, завоевав все пояса сначала в первом тяжелом весе, а затем и в супертяжелом.

В мае Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом в хевивейте. Впоследствии он отказался от титула IBF, но сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO после победы над Фьюри.

Дюбуа, завладев вакантным поясом IBF, 22 февраля будет защищать его в бою против Паркера. Победитель этого противостояния может получить шанс провести бой с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира.

"Я буду сражаться с победителем – Джозефом Паркером или Даниэлем Дюбуа, без проблем", – прокомментировал ситуацию Усик журналистам Sky Sports.

Впрочем, 38-летний украинец планирует завершить карьеру в ближайшие два года и, вероятно, проведет лишь еще один бой после следующего.

"Думаю, у меня осталось полтора-два года в боксе. Я чувствую себя прекрасно, но готовлюсь только к двум поединкам, не больше. Только два", – заявил Усик.

Даниэль Дюбуа уже сражался с Усиком в 2023 году за звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе. Тогда он уступил техническим нокаутом в девятом раунде, хотя в определенные моменты создавал чемпиону проблемы.

Британский боксер считает, что значительно улучшил свои навыки и хочет взять реванш у Усика.

"Я становлюсь лучше, прогрессирую. Говорят, что после завоевания чемпионского титула ты растешь как боец. Думаю, это как раз обо мне. Я готов снова выйти на ринг и победить любого, кого поставят передо мной", – сказал Дюбуа в интервью Sky Sports News.

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