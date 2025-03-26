'Сразиться с лучшими'. У Усика назвали нового соперника для самого необычного боя в карьере украинца

Тренер Александра Усика, Сергей Лапин, поделился мнениями о возможном сопернике для его подопечного в ближайшем будущем. Он отметил, что если наш чемпион решит шагнуть в смешанные единоборства ММА, интересным вариантом может стать бой с 28-летним американским блогером Джейком Полом. Это станет, несомненно, одним из самых необычных поединков в карьере украинца, утверждается в статье DAZN.

Видео дня

В 2024 году Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, победив Тайсона Фьюри, и удержал свое лидерство после реванша. Казалось, украинский боксер достиг вершины своей карьеры, но тренер подчеркивает, что Усик может рассмотреть и другие возможности в спорте.

"Усик всегда стремился сразиться с лучшими, создавать большое наследие в боксе. Но в будущем, когда он еще больше закрепит свое место среди больших боксеров, мы увидим, какие возможности откроются ему", — отметил Лапин в интервью для OLBG.

Сергей подчеркнул, что хотя Усик посвятил большую часть своей жизни боксу, его интерес к другим видам боев сохраняется. В частности, он не исключает, что Усик может попробовать себя в ММА. Лапин предположил, что бой с Джейком Полом по правилам ММА мог бы стать интересным и выгодным проектом, если этот поединок принесет финансовую выгоду.

Также тренер не исключил возможность боя с опасным бойцом Алексом Перейрой, если такой шанс появится в будущем. Он отметил, что партнерство с Дэной Уайтом может стать еще одним фактором, откроющим новые возможности для развития боев между боксерами и бойцами UFC.

"Переход Даны в бокс может открыть двери для новых поединков между боксерами и нынешними звездами UFC. Дана способный организатор, и вместе с Турги создадут очень интересный проект, который привлечет внимание к нашему большому спорту, расширит фан-базу, привлечет новые инвестиции и, возможно, повысит гонорары спортсменов", - добавил Лапин.

Как сообщал OBOZ.UA, объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) должен принять один из трех вариантов относительно своего будущего. В частности, перед украинцем стоит выбор: провести обязательную защиту, подраться за унификацию поясов либо же отказаться от одного из титулов.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, когда боксер вернется на ринг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!