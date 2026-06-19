Протест Верховена на результат боя с Усиком: рефери объяснил, почему остановил поединок

Ближневосточная комиссия профессионального бокса (MEPB) подтвердила справедливости остановки боя Александра Усика (25-0, 16 КО) и Рико Верховена (1-1, 1 КО). Рефери Марк Лайсон зафиксировал технический нокаут у соперника нашего соотечественника, за что подвергся критике, однако его действия получили полную поддержку экспертов.

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Об этом информирует ВВС, рассказывая о том, как был рассмотрен протест команды Верховена на результат противостояния. В комиссии подчеркнули, что хоть бой был остановлен за несколько секунд до конца 11 раунда, однако рефери поступил полностью в соответствии с правилами, заботясь о здоровье бойцов.

Отмечено, что "нет никаких доказательств недобросовестности, преднамеренности, коррупции, мошенничества, предвзятости или отсутствия честности со стороны рефери Марка Лайсона". Кроме того, в документе MEPB приведены и слова самого рефери.

"Я решил остановить поединок… Я посмотрел и понял, что уже достаточно", – прокомментировал американец эпизод, когда Усик бросился добивать Верховена после первого нокдауна.

Напомним, бой Усика и Верховена прошел 23 мая. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

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