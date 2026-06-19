Осенью 1999 года взрывы в жилых домах в Москве продемонстрировали полную хрупкость российской безопасности и серьезно дестабилизировали ситуацию внутри страны. В то время Россия также вела далёкую войну в Чечне, но Москва жила в параллельной, "мирной" вселенной, где боевых действий как будто и не существовало. Слабость Ельцина, который не смог победить в войне и обеспечить стабильность в политическом центре страны, в конечном итоге заставила олигархов совместно со спецслужбами искать новые сценарии для сохранения контроля.

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Видео горящей Москвы показывают, что в 2026 году украинские спецслужбы намерены устроить для Кремля аналогичный уровень внутреннего кризиса и дестабилизации.

Все пять лет так называемой "СВО" Москва и Санкт-Петербург продолжали жить обычной жизнью мирных городов. Когда сейчас украинские беспилотники стали прочерчивать линию фронта по территориям московских и питерских улиц, ни власть, ни силовики, ни общество к этому оказались не готовы. Неспособность России защитить свои города от украинских атак уже привела к падению рейтингов Путина. Но неспособность защитить от ударов даже свой политический центр переводит проблему на совершенно иной уровень. Ведь трудно позиционировать Путина как гаранта стабильности на фоне горящей Москвы.

С самого начала Кремль убеждал россиян, что война в Украине – короткая, далекая, а значит – безопасная для рядового гражданина. Известное "бровь поднимем, и Украина поймет все" – это не просто пропаганда. Это её последствия, когда в миф о "второй армии мира" поверили все, включая самих пропагандистов и их шефов в Кремле.

В ситуации, когда чем дольше длится война, тем ближе она подбирается к тому самому "рядовому россиянину", вопрос о целях, ради которых в Москве сжигается нефть, начинает волновать всех. В том числе и тех, кто "не интересуется политикой".

"То, сколько россиян погибло в Афганистане за 10 лет, сегодня они теряют за три недели", – говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. К этому можно добавить бензин по талонам, интернет по белым спискам, крупнейшие в мире санкции буквально на всё (включая корм для кошек) и замороженные сотни миллиардов, которые никогда не вернут. А ещё – полную зависимость от Китая, отключение от SWIFT и отсутствие понятного будущего на поколение вперёд. Россия вступала в войну против Украины как одна из самых влиятельных стран мира, а в 2026 году оказалось, что она не способна защитить не только своих "друзей" в Сирии, Венесуэле или Иране, но и саму себя. Мадуро с мешком на голове в американской тюрьме повезло больше, чем российскому генералу, убитому электросамокатом возле собственного дома.

Как и раньше, окончание войны в Украине зависит в первую очередь от действий ВСУ, но также и от решения Путина. Такое решение, если и будет когда-нибудь принято, то только тогда, когда Путин физически не сможет больше воевать. Украинские удары по Москве открывают новый фронт прямо под окнами Кремля. Они давят на российскую систему изнутри, разрушая иллюзию безопасности в самом центре страны. Путин, который сам пришел к власти на фоне тогдашних взрывов, это прекрасно понимает. Поэтому очевидно, что в данном случае расчет прост: заставить его остановить агрессию ради собственного выживания. Сработает это или нет, пока неизвестно, но то, что войну нужно переносить на территорию России, сегодня уже очевидный факт.