Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает помогать России наносить удары по украинской территории. По его словам, на белорусской территории работает оборудование, используемое для корректировки российских атак по гражданским объектам, и если Минск не отключит его в ближайшее время, Украина может сделать это самостоятельно.

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Об этом глава государства заявил, комментируя последние высказывания Александра Лукашенко во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в Киеве 19 июня.

Зеленский отреагировал на слова Лукашенко

Президент Украины также прокомментировал заявление Лукашенко, который ранее признал, что "переборщил" в своих высказываниях в адрес украинского руководства, и заверил, что Беларусь не будет вступать в войну против Украины.

Зеленский отметил, что личные обиды можно оставить в прошлом, однако вопрос об участии Беларуси в войне имеет совершенно иное измерение.

По его словам, Украина помнит, что именно с территории Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения Россия запускала ракеты по украинским городам.

Президент напомнил, что тогда Лукашенко также заявлял, что якобы не контролировал ситуацию и не мог повлиять на действия российских военных.

В Беларуси работает оборудование для корректировки ударов РФ

Зеленский подчеркнул, что сейчас Беларусь продолжает содействовать российской агрессии. На ее территории работают ретрансляторы и специальное оборудование, которое используется для координации и корректировки ударов по украинским гражданским объектам.

"На его вышках установлены ретрансляторы – российские, белорусские – какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Он может это убрать? Зачем слова, что он не хочет участвовать в войне? Пусть отключат эту технику", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает такую деятельность как непосредственную помощь российской армии.

Лукашенко дали неделю

Зеленский заявил, что Минск должен самостоятельно прекратить работу этого оборудования. По его словам, недели для принятия такого решения более чем достаточно.

"Если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Недели ему на это должно хватить", – заявил президент Украины.

Зеленский также заявил, что Беларусь остается одним из ключевых поставщиков топлива для российской армии. Такая поддержка помогает Москве продолжать войну против Украины и обеспечивать функционирование своих воинских подразделений.

"Мы делаем все, чтобы у россиян не было возможности продавать нефть и, соответственно, поставлять дизельное топливо и нефть своей армии, потому что все это тратится против нас. Сегодня он – один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Беларусь. Можно ли это остановить? Я уверен, что это в его силах и что именно он это контролирует", – заявил президент.

Президент подчеркнул, что роль Минска в обеспечении российской военной машины нельзя недооценивать.

Зеленский предупредил о возможных провокациях

Отдельно Зеленский выразил убеждение, что Кремль и в дальнейшем будет пытаться втянуть Беларусь в войну. По его словам, Россия может использовать различные провокации для того, чтобы создать основания для более активного участия белорусской стороны в агрессии против Украины.

Такой провокацией со стороны России президент Украины назвал атаку на автобус, в котором ехала белорусская детская футбольная команда в Брянской области РФ 17 июня.

Глава государства призвал внимательно следить за ситуацией на северном направлении и не исключать новых попыток Москвы расширить масштабы войны.

В то же время он подчеркнул, что Украина продолжает контролировать ситуацию на границе с Беларусью и будет реагировать на любые угрозы своей безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 июня российские СМИ распространили информацию о нападении якобы украинского беспилотника на автобус с детьми, который следовал по маршруту Гомель – Геленджик. По их данным, в автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей-спортсменов, которые направлялись на отдых. Сообщается, что в результате атаки пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Также в результате попадания БПЛА погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних.

В Генштабе Украины опровергли фейк россиян о якобы попадании дрона ВСУ в автобус с детьми в Брянской области. Там подчеркнули, что в указанное время наши защитники не осуществляли запуск БПЛА над этой территорией.

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