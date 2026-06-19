Племянник Ольги Сумской рассказал всю правду об отношениях с тетей и сестрой в России: что происходит внутри актерской династии

Украинский актер Вячеслав Хостикоев откровенно рассказал о своих отношениях с тетей Ольгой Сумской и двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая в настоящее время живет в России. По словам артиста, они уже длительное время не поддерживают никаких связей с родственницами, однако ему искренне хотелось бы наладить общение.

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Хостикоев убежден, что уладить все недоразумения можно просто благодаря общению, однако этому мешают различные обстоятельства, в частности, большая война. Завесу отношений между членами актерской династии он приоткрыл в интервью для РБК-Украина LIFE.

После 24 февраля 2022 года Антонина Паперна осталась жить в стране-агрессоре вместе со своим мужем-россиянином Владимиром Ягличем. Она публично не делала никаких заявлений относительно террора родной страны, но в то же время продолжает сниматься в российском кино и посещать различные мероприятия. Однако, по словам Вячеслава Хостикоева, он не осуждает сестру за такие поступки, ведь не знает всех обстоятельств, которые заставляют ее жить именно так.

"Война перевернула очень многое так, как, я думаю, никто не хотел. И сейчас, к сожалению, кто-то там, кто-то здесь. Много горя принесла война, но я люблю свою сестру. Я очень хотел бы с ней увидеться. Последний раз мы общались до войны. Я понимаю, что там все настолько запуганы, за этим следят. Я не знаю точной информации, потому что мы не общаемся, к сожалению, ведь есть огромная непробиваемая стена", – сказал актер.

Как рассказал Вячеслав Хостикоев, многие теплые и светлые воспоминания из детства у него связаны именно с Антониной Паперной. Они вместе отдыхали в Крыму и переживали много важных моментов, поэтому артист надеется, что в будущем им удастся найти общий язык.

"Я просто надеюсь на ее понимание, что удастся найти общий язык, как-то переосмыслить все. Я не буду нигде ее осуждать, потому что я не знаю тех обстоятельств. Из-за некоторых вещей, которые, возможно, не стоило делать, мне больно. Но с той стороны совсем своя история. И для того, чтобы это понять, как-то решить этот вопрос, нужно выслушать и ее", – сказал артист.

Вячеслав Хостикоев даже представил себе идеальную картину встречи с сестрой. По словам актера, ему хотелось бы приехать с Антониной Паперной в украинский Крым и откровенно обсудить все, что произошло.

Довольно напряженные отношения у Вячеслава Хостикоева сейчас складываются с тетей Ольгой Сумской. По словам актера, за время большой войны они пересекались лишь один раз, да и то после его громкого интервью в 2024 году. Тогда актер резко высказался о двоюродной сестре и раскритиковал ее за замалчивание войны, а еще больше масла в огонь подлил резонансный заголовок. Как вспомнил Хостикоев, тогда Ольга Сумская захотела расставить точки над "i" в неприятной ситуации.

"Она прочитала заголовок. Ей, конечно, это не понравилось. Но я не отвечаю за заголовок. Отвечаю только за свои слова. А я не говорил ничего плохого. К сожалению, сейчас мы не общаемся. Это досадно. Я за то, чтобы все общались, нашли общий язык. Но как иногда сложно бывает просто собраться и поговорить. И вообще очень много сложностей из-за того, что люди не могут поговорить", – поделился актер.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Вячеслав Хостикоев рассказал, как дубляж стал для него делом всей жизни, почему не боится хейта и не придает чрезмерного значения формальностям в отношениях со своей избранницей – актрисой Анастасией Рулой. А еще – о семейных недоразумениях, мамином юбилее, опыте ведения бизнеса в сфере пластической хирургии и поиске внутреннего равновесия.

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