СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ

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Меня в этой истории больше всего задело даже не очередная фраза о "очень конструктивных переговорах", потому что мы уже давно научились переводить дипломатический язык на человеческий и понимаем, что за словом "конструктивно" очень часто скрывается либо отсутствие решения, либо решение, о котором нам пока не хотят говорить прямо.

Самое интересное другое. Карни сказал, что видел документ соглашения объемом примерно в полторы страницы, где сначала речь идет о прекращении огня между Украиной и Россией на 60 дней, а далее – об остальных хорошо структурированных условиях. И вот здесь начинается самое важное, ведь когда речь идет об Украине, каждое слово в таком документе весит больше, чем целый дипломатический обед на саммите G7.

Полторы страницы – это очень мало для мира, но вполне достаточно для ловушки. На полторы страницы можно уместить прекращение огня, обмен пленными, мониторинг, политические декларации и несколько красивых формулировок о "стабильности", "безопасности" и "долгосрочном урегулировании". Но на полторы страницы также можно очень аккуратно спрятать главный вопрос: что будет на 61-й день.

Ведь прекращение огня само по себе ещё не является миром. Это пауза. И такая пауза может быть нужна Украине, если она даёт нам время на ПВО, дроны, боеприпасы, энергетику, мобилизационную перестройку, производство и восстановление людей. Но эта самая пауза может стать подарком России, если она позволит ей перегруппироваться, подтянуть резервы, накопить ракеты, переформулировать дипломатическую ложь и затем снова нанести удар, только уже с более выгодных позиций.

Мы это уже проходили. Называлось красиво. Минск. Тоже были документы, формулы, посредники, гарантии, рабочие группы, особые порядки, линии разграничения и много людей в дорогих костюмах, которые очень серьезно объясняли, что это единственный реалистичный путь. А потом оказалось, что Россия использовала этот путь как коридор к большой войне.

Поэтому вопрос не в том, нужно ли прекращение огня. Вопрос в том, на каких условиях, под чьим контролем, с какими санкционными предохранителями, с какими гарантиями безопасности и с какой ценой для России за нарушение. Если Россия нарушает режим тишины, что произойдет на следующий день? Еще одна "озабоченность"? Еще один саммит? Еще один пакет санкций через три месяца? Или автоматическое усиление военной помощи Украине, удар по теневому флоту, финансовое удушение российской военной экономики и передача нам того, что давно должно было быть передано?

Ведь без этого любое перемирие превращается в очередную попытку купить тишину за счет Украины.

И здесь важно сказать честно. Украина не имеет права выглядеть стороной, которая не хочет мира. Мы хотим мира больше всех, потому что именно наши города разрушают, именно наши люди гибнут, именно наши дети растут под сиренами, именно наша экономика живёт в режиме постоянного военного истощения. Но мы также не имеем права соглашаться на такой "мир", который просто откладывает следующую войну на более удобный для Москвы момент.

Мир без силы – это просьба. Мир без гарантий – это бумага. Мир без наказания агрессора – это приглашение повторить агрессию.

Поэтому, если документ действительно существует, если там действительно предусмотрено 60 дней прекращения огня и четко сформулированные условия, тогда нам нужно смотреть не на красивую структуру, а на механизм принуждения. Кто контролирует? Кто гарантирует? Кто наказывает? Что теряет Россия в случае нарушения? Что получает Украина уже сейчас, а не "после политического урегулирования"? И главное – не пытаются ли нам снова продать паузу как победу.

Ведь Украина воюет не за то, чтобы получить тишину на 60 дней.

Украина воюет за то, чтобы у российской империи больше не было возможности возвращаться каждые несколько лет с новой войной, новыми "мирными планами" и новыми требованиями к жертве быть разумной, конструктивной и благодарной за то, что её временно перестали убивать.