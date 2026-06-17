Принято официальное решение по протесту Верховена на результат боя с Усиком

Боксерская комиссия рассмотрела протест Рико Верховена, поданный после поединка с Александром Усиком, и оставила результат боя без изменений. В решении отмечено, что установленные в ходе разбирательства обстоятельства не повлияли на итог встречи.

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Нидерландский тяжеловес у себя в Instagram сообщил, что 24 мая его команда направила официальный протест, поскольку считала спорным момент остановки боя. По словам Верховена, 16 июня комиссия вынесла окончательное решение.

Как заявил спортсмен, в ходе разбирательства было подтверждено, что гонг об окончании 11-го раунда прозвучал до того, как рефери фактически остановил поединок. Это подтвердил официальный хронометрист. Кроме того, врач у ринга сообщил, что после боя у Верховена не наблюдалось признаков спутанности сознания или дезориентации. Несмотря на это, комиссия пришла к выводу, что данные обстоятельства не меняют результата поединка.

Верховен подчеркнул, что его протест не был направлен против Усика.

"Это никогда не было попыткой что-то отнять у Александра. Он один из величайших бойцов своего поколения, и я испытываю только уважение к его достижениям", – написал нидерландец.

По словам спортсмена, после одиннадцати раундов на кону оставалось слишком много вопросов, а зрители были лишены возможности увидеть заключительный раунд. Верховен отметил, что по ходу боя Усик сумел перехватить инициативу, однако в боксе ситуация может измениться в любой момент.

Нидерландский боксер также выступил за проведение немедленного реванша.

"Вывод для меня очень прост. Давайте закончим эту историю и дадим болельщикам немедленный реванш. Решение ответило на юридические вопросы, но оставило другой вопрос открытым: каким должен был быть финал этой истории?" – заявил Верховен.

В завершение он обратился к Усику, подчеркнув, что готов снова выйти на ринг против украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы завершилась техническим нокаутом Верховена в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

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