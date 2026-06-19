"Скажу, что Путин – х...о. И что изменится?" Стали известны слова Ломаченко о войне РФ против Украины

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко якобы полностью осуждает вторжение России в Украину, однако не видит смысла озвучивать свою позицию. По мнению боксера из Белгород-Днестровского, его публичные высказывания никак не повлияют на ситуацию.

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Такое заявление в интервью Twitch-каналу "Диденко про бокс" сделала бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова. Вице-президентка Национальной лиги профессионального бокса Украины пересказала свой разговор с Ломаченко и отметила, что он занимает абсолютно проукраинскую позицию.

"Он придерживается абсолютно тех же позиций, что и все разумные украинцы. Его семья – тысячепроцентные украинцы, они живут в Украине, имея все возможности жить за пределами Украины, они живут в Белгороде-Днестровском. Я точно знаю это, потому что мы очень глубоко беседовали на тему войны, всех ужасов, которые происходят. У него абсолютно четкая позиция по поводу Украины, по поводу того, кто враг, кто напал, кто убивает. Он говорит так же, как и мы. Он спрашивает меня: "Ладно, я выйду в эфир, скажу, что Путин – х***о. И что изменится?" – рассказала Шатерникова.

Отметим, что Ломаченко является прихожанином УПЦ МП. Украинские болельщики называли Василия "ретранслятором путинской пропаганды". В своих редких комментариях о российских обстрелах наших городов спортсмен никогда прямо не обвиняет в них РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко решил вернуться на профессиональный ринг после того, как объявил о завершении карьеры летом минувшего года.

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