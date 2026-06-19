О ТРЦ, обысках и срыве приватизации в стране

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Спасибо за поддержку всем, кто написал или позвонил. Это действительно ценно.

Пока мы выясняли, что происходит, с заявлением выступил Офис Генерального прокурора. Спасибо.

Далее текст на языке оригинала.

Коли я раніше писав, що ухвала Печерського суду, за якою проводили обшуки, не витримує жодної критики, то я, власне, мав на увазі ті ж звинувачення, які тепер публічно оголосила Генеральна прокуратура.

Виглядає так, що цих звинувачень три:

Можливе "заниження вартості ТРЦ Океан Плаза" "Вплив на процедуру оцінки ТРЦ" "Реалізація ТРЦ наперед визначеній особі"

Кому ліньки читати, і він тут заради сенсацій, то сенсації виглядають так:

Фонд НЕ визначає вартість ТРЦ Фонд НЕ проводить оцінку ТРЦ ⁠Фонд НЕ може технічно продати ТРЦ наперед визначеній особі

А у кого трошки більше часу – сідайте зручніше, розповім детальніше.

Почнемо з того, що винесемо за дужки той доволі незручний факт, що на сьогоднішній день невідома не те, що якась конкретна вартість лоту із ТРЦ – ані дата, і головне – ані спосіб його продажу й досі невідомі.

Це все ще не встановлено і не погоджено просто.

На цьому, в принципі, можна було би взагалі закінчити цю дискусію.

Бо як можна занизити щось, що ще навіть не встановлено?

Але ж диявол завжди в деталях, про які воліють мовчати.

Тож давайте подивимось що нам говорит Закон, там все цікавіше:

1. Фонд сам не визначає вартість ТРЦ.

Тому і не може її занизити. Ось так просто.

Бо на підставі незалежної оцінки Фонд державного майна проводить аукціонну комісію (по Оушен Плазі вона ще навіть не відбулась) і направляє пропоновану стартову ціну (ще раз – не вартість а лише стартову ціну) куди?

В Кабінет Міністрів.

Якщо ця ціна >250 млн грн., то за законом її затверджує лише Кабінет Міністрів України.

Без варіантів.

Поспішаючи із обшуками правоохоронці напевне не встигли прочитати Постанову КМУ 75 від 21.01.2026 року.

Знайти її не важко.

2. Фонд не проводить оцінку ТРЦ.

Її проводять незалежні оцінювачі – приватні особи, які мають спеціальне кваліфікаційне свідоцтво і не працюють в Фонді. Вони готують звіт про оцінку, який потім ще проходить рецензування і перевірку.

Все законодавство на цей рахунок теж в публічному доступі.

3. Оушен Плаза буде продаватися на онлайн аукціоні Prozorro

Мені дуже хотілося б подивитись на того, хто здатен на аукціоні Prozorro в режимі реального часу продати щось наперед визначеній особі.

Людина, яка таке може обіцяти – або геній, або лунатик.

Тож, якщо вам хтось колись обіцятиме, що "порішає" аукціон конкретно під вас - дуже раджу вам мати надзвичайно вагомі аргументи, що перед вами саме геній.

Тож що ми маємо в сухому залишку?

Фонд не проводить оцінку ТРЦ ⁠Не визначає його вартість ⁠Не може продати його наперед визначеній особі.

А ще в сухому залишку ми маємо дискредитацію і зрив всього процесу приватизації в країні.

І мова тут не лише про конкретну Оушен Плазу.

Бо дивіться як це працює.

Ми з командою майже кожен день працюємо над тим, щоб знайти якомога більше людей чи компаній, які були би зацікавлені купити хоч якийсь актив в таких ризикованих умовах.

Шукаємо як серед українців, так і серед іноземців і міжнародників.

Зустрічаємось, говоримо, дискутуємо, питаємо, переконуємо – простими словами, робимо все те, що правоохоронці визначають як "ви підозріло багато спілкуєтесь з різними бізнесменами".

Далі. Я думаю, що не буду оригінальним, якщо скажу, що такі процеси довкола ТРЦ жодним чином НЕ роблять його більш привабливим для потенційного інвестора.

Навпаки.

Мало який інвестор тепер захоче ризикнути купити ТРЦ, якщо ще навіть ДО того, як актив виставили на продаж – до нього вже прийшли правоохоронці.

Більше того, мало який державний службовець Фонду тепер захоче поставити під будь-яким документом по цьому ТРЦ свій підпис.

Бо якщо по його ціні вже є претензії, ще ДО моменту, коли ціна остаточно затверджена КМУ, можна уявити, які процеси почнуться коли його продадуть.

Дякую, допомогли з мотивацією співробітників.

Тож, якщо звинувачення Генпрокуратури не витримують критики, то яка їх мета?

Окрім як залякати мене та команду, вимушено напрошується лише один можливий розрахунок – зірвати продаж обʼєкту.

А чого б більшого бажали колишні власники Оушен Плази – росіяни брати Ротенберги, – ніж того, щоб торгівельно-розважальний центр посеред Києва і надалі лишався у власності держави?

Бо у держави завжди набагато легше щось забрати, ніж у нового приватного власника.

Який буде захищати свої інвестиції.

Вважаю, що ця історія така небезпечна не стільки и через якийсь конкретний ТРЦ, скільки через те, що вона – про зрив процесу приватизації в країні в цілому.

Подивіться на медіа поле.

Акція спланована і юридично і фізично і інформаційно.

За одну лише минулу ніч Телеграм канали вже наплодили стільки фейків про мене, мою родину і мою команду, що не важко побачити, де будуть бити далі.

ОПЗ, Оріана, Одеська кіностудія, ХарківЕнергозбут, Індар.

Комусь дуже не хочеться повернення контролю держави над цими активами і прозорих приватизацій.

По більшості з цих обʼєктів я буквально кілька тижнів тому доповідав особисто Президенту і ми говорили про ці ризики.

Як скрізь воду дивились.

Тепер бачу, що процес пішов повним ходом.

Тому, очікувано, що далі будуть вламуватися з новими обшуками до колег, брати їх у кайданки о 6 ранку та ламати їм пальці – не знаю, чи до цього коли небудь можна бути готовим.

Далі, скоріше за все, будуть ще і аудіо чи навіть відео "зливи", "компрометуюча переписка", "голос людини схожої на співробітника фонду", і інші інструменти медіа війни, які щедро монтують відповідні спеціалісти.

Ну і далі звісно – істерика в Телеграм-каналах, бо чомусь анонімному ти просто не можеш відповісти. Це дуже зручно.

Тож зрозуміло, що наступні кілька тижнів, якщо не місяців будуть дуже турбулентні.

Тому, я ще раз дуже дякую всім і кожному за підтримку, зараз це особливо цінно.

Я дякую і тим, хто запропонував юридичні послуги pro bono – ми будемо на звʼязку.

Але окремо – хотів би звернутись по допомогу із послугами у сфері комунікацій, бо виглядає так, що найближчі кілька днів буде саме гаряча фаза медіа війни – із брудом, дискредитацією, фейками і всім цим вінегретом.

Тож, якщо є бажаючі професійно підтримати Фонд у цій медіа-війні – пишіть, я буду безмірно вдячний.

Бо приватизація – це не про Фонд і навіть не про мою команду у Фонді. Це про гроші, які потрібні державі в цей період як кисень.

А тому зривати приватизацію, ще і шляхом такого "бєспрєдєлу" – це верх цинізму і просто підігрівання ворогу.

Пересилимо