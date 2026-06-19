"Густые леса и сложный рельеф": как ГПСУ охраняет госграницу с Беларусью и усиливает защиту. Фото

Украинские пограничники продолжают укреплять северное направление, которое остается одним из ключевых элементов системы национальной безопасности в условиях войны. Особое внимание уделяется участку границы с Беларусью, где природные условия затрудняют как охрану государственного рубежа, так и возможные действия противника.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В ведомстве подвели итоги рабочей поездки исполняющего обязанности председателя ГПСУ генерал-майора Валерия Вавринюка.

Руководство ГПСУ проверило охрану границы с Беларусью

Во время поездки Валерий Вавринюк посетил подразделения, которые охраняют и защищают украинско-белорусский участок государственной границы.

Он проверил организацию службы пограничников, которые ежедневно обеспечивают неприкосновенность границы в условиях военного положения, а также оценил готовность подразделений к реагированию на возможные угрозы.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления оборонных возможностей и повышения эффективности работы пограничных подразделений.

Руководитель пограничного ведомства ознакомился с состоянием инженерного обустройства государственной границы и фортификационных сооружений в Волынской и Ровенской областях.

Также проверялась работа командно-наблюдательных пунктов, организация службы на отдаленных участках границы и обеспечение личного состава необходимым вооружением и техникой.

Отдельное внимание уделили работе наблюдательных постов и готовности подразделений к выполнению задач в сложных условиях.

Полесье остается одним из самых сложных направлений

В Госпогранслужбе отмечают, что охрана границы на Полесье имеет свои особенности из-за природных условий региона.

Речь идет о густых лесах, заболоченных территориях, многочисленных водоемах и сложном рельефе местности.

Именно поэтому пограничники вынуждены сочетать традиционные методы службы с современными техническими средствами контроля и наблюдения.

Во время поездки Валерий Вавринюк также побывал на труднодоступных участках границы, в частности в заболоченной местности и на водных участках, где ознакомился с особенностями несения службы.

Украина будет усиливать защиту границы

В ходе совещания с участием представителей военного командования, областных военных администраций и руководителей приграничных общин были определены первоочередные задачи для дальнейшего укрепления государственной границы.

Среди основных направлений работы:

дальнейшее инженерное обустройство границы;

развитие систем удаленного видеонаблюдения;

усиление технических возможностей пограничных подразделений;

совершенствование средств противодействия беспилотникам;

постоянный мониторинг ситуации на границе; обеспечение быстрого реагирования на любые изменения обстановки.

В ГПСУ подчеркивают, что северное направление остается под постоянным контролем из-за союзнических отношений Беларуси с Россией и сохранения потенциальных угроз для Украины.

Поэтому охрана северной границы остается важной частью общей системы обороны государства. Украинские пограничники продолжают укреплять рубеж, совершенствовать организацию службы и наращивать потенциал для противодействия любым потенциальным угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия продолжает подталкивать Беларусь к войне против Украины. Он призвал Лукашенко вывести из приграничной зоны технику, которая корректирует огонь по гражданским украинцам.

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