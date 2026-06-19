«С удовольствием приеду»: Мадяр предложил Зеленскому встретиться и назвал место

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в городе Берегово в Украине. По словам политика, в ходе беседы стороны подтвердили готовность провести официальную встречу.

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Об этом он сказал после общения с украинским лидером во время заседания Совета Европейского Союза 18 июня. Заявление Мадяра обнародовала правительственная пресс-служба Венгрии. Также слова венгерского премьера передала корреспондентка "Суспильного".

Возможное место встречи

Мадьяр рассказал, что еще раз предложил провести переговоры в Берегово на Закарпатье.

"Я еще раз подчеркнул, что был бы рад, если бы эта встреча состоялась в прекрасном городе Берегово, в Закарпатье. Я хотел бы встретиться в Берегово, а он хотел бы встретиться в другом месте. Я снова назвал ему название этого города на трех языках – венгерском, украинском и русском. Я с удовольствием приеду туда", – сказал премьер-министр.

На вопрос о том, где именно хотел бы провести встречу Зеленский, Мадьяр ответил, что это не имеет принципиального значения.

Разговор о ЕС

По словам венгерского премьера, встреча между ним и президентом Украины состоится, хотя конкретное место проведения еще окончательно не определено.

"Встреча, конечно, состоится. Мы уже много раз говорили, что со всеми государствами-членами, со всеми нашими соседями мы стремимся и будем стремиться наладить хорошие , сбалансированные отношения. Упоминались несколько городов: Киев, Будапешт, Львов, а также Берегово. Встреча состоится. На мой взгляд, от этого не зависит судьба мира", — отметил Мадьяр.

Он также напомнил, что итоговое коммюнике заседания Совета ЕС не содержит ни одной конкретной даты вступления Украины в Европейский Союз.

"Президент Зеленский, что не является секретом, говорил о том, что это должно произойти как можно скорее. Но ни со стороны государств-членов, ни со стороны Европейской комиссии, ни со стороны председательствующего в Совете ЕС ни одной конкретной даты не прозвучало", – сказал венгерский премьер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Петер Мадьяр заявил, что между странами Европейского Союза существуют разногласия относительно дальнейшего продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, после открытия первого переговорного кластера позиции государств-членов относительно следующих этапов "сильно расходятся".

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