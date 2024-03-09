Был шокирован. В трансляцию попала реакция Тайсона Фьюри на случившееся в бою Джошуа – Нганну. Видео

Обладатель титула Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) был шокирован развязкой в поединке между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО). Главный боксерский бой на шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился нокаутом от британского супертяжа.

Во 2-м раунде Джошуа правым боковым брутально вырубил Нганну, отправив того на канвас. В этот момент камера выхватила Фьюри, сидевшего на трибунах. По выражению лица чемпиона WBC было понятно, что он не ожидал случившегося.

В социальной сети X (бывшая Twitter) пользователи сразу же выложили мемы на реакцию Тайсона.

Как сообщал OBOZ.UA, для Нганну это стало вторым поражением подряд. 29 октября прошлого года Фрэнсис уступил по очкам Тайсону Фьюри в 10-раундовом бою в Эр-Рияде: 94:95, 96:93, 95:94.

Джошуа до боя с камерунцем добыл победу техническим нокаутом над шведом Отто Валлином (26-2, 14 KO). Встреча на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла лишь 5 раундов.

До этого Энтони дважды уступил украинцу Александру Усику. 21 августа 2022-го украинский чемпион мира защитил свои титулы, а также завоевал пояс журнала The Ring. Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) прошла всю дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей: 115-113, 113-115, 116-112.

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