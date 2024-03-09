Опубликовано полное видео брутального нокаута в бою Джошуа – Нганну с разных ракурсов

Знаменитый британский супертяж Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) добыл уверенную победу над Фрэнсисом Нганну (0-2, 0 КО). Главный боксерский бой на шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился досрочно.

34-летний уроженец Уотфорда не увидел сопротивления от бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), легко расправившись с ним. Во втором раунде Нганну для чего попытался боксировать левой, сразу же пропустив правый прямой, который отправил его в нокдаун.

Джошуа продолжал прессинговать, Фрэнсис очень сильно уступал британцу в работе ног и почти сразу же "зевнул" кросс, однако смог удержаться в вертикальном положении.

После второго кросса он вновь оказался в горизонтальном положении, вновь смог подняться, но лишь для того, чтобы быть нокаутированным убийственным правым боковым.

После поражения Нганну извинился перед своими болельщиками.

"Простите, ребята, я всех вас подвел. Сегодня был плохой день, но завтра будет другой. Благодарю всех за любовь", – написал Нганну в соцсети Х (бывшая Twitter).

Джошуа же заявил, что его цель является бой с победителем противостояния Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, для Нганну это стало вторым поражением подряд. 29 октября прошлого года Фрэнсис уступил по очкам Тайсону Фьюри в 10-раундовом бою в Эр-Рияде: 94:95, 96:93, 95:94.

Джошуа до боя с камерунцем добыл победу техническим нокаутом над шведом Отто Валлином (26-2, 14 KO). Встреча на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла лишь 5 раундов.

До этого Энтони дважды уступил украинцу Александру Усику. 21 августа 2022-го украинский чемпион мира защитил свои титулы, а также завоевал пояс журнала The Ring. Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) прошла всю дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей: 115-113, 113-115, 116-112.

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