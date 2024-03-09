Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) уверенно победил в Фрэнсиса Нганну (0-2, 0 КО) в главном бою вечера бокса, который прошел в Эр-Рияде. Уроженец Уотфорда считался явным фаворитом противостояния, что и доказал всего за два раунда, отправив соперника в глубокий нокаут.

Джошуа достаточно раскованно и с первых секунд продемонстрировал, почему он считался явным фаворитом букмекеров. На заключительной минуте британец приложился с правой и попал точно в подбородок соперника. Нганну оказался на канвасе, но сумел подняться на счет девять.

После перерыва поединок продолжал проходить под диктовку Джошуа. Он снова потряс соперника ударом с правой. После того, как камерунец сумел встать, британец нанес решающий удар, который отправил Нганну в глубочайший нокаут. Камерунцу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Таким образом, Джошуа одержал четвертую подряд победу после поражения в реванше от Александра Усика (21-0, 14 КО). Британец теперь может рассчитывать на поединок против победителя боя украинца и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (10-0, 9 КО) добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге, эффектно открывая шоу Джошуа – Нганну.

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