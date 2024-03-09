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Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,0 т.
Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) уверенно победил в Фрэнсиса Нганну (0-2, 0 КО) в главном бою вечера бокса, который прошел в Эр-Рияде. Уроженец Уотфорда считался явным фаворитом противостояния, что и доказал всего за два раунда, отправив соперника в глубокий нокаут.

Джошуа достаточно раскованно и с первых секунд продемонстрировал, почему он считался явным фаворитом букмекеров. На заключительной минуте британец приложился с правой и попал точно в подбородок соперника. Нганну оказался на канвасе, но сумел подняться на счет девять.

Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео
Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео

После перерыва поединок продолжал проходить под диктовку Джошуа. Он снова потряс соперника ударом с правой. После того, как камерунец сумел встать, британец нанес решающий удар, который отправил Нганну в глубочайший нокаут. Камерунцу понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя.

Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео
Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео

Таким образом, Джошуа одержал четвертую подряд победу после поражения в реванше от Александра Усика (21-0, 14 КО). Британец теперь может рассчитывать на поединок против победителя боя украинца и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Джошуа брутально нокаутировал Нганну за два раунда. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинский представитель супертяжелого веса Андрей Новицкий (10-0, 9 КО) добыл юбилейную десятую победу на профессиональном ринге, эффектно открывая шоу Джошуа – Нганну.

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