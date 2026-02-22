Появилось видео со сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2026

22 февраля в Вероне прошла церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. В трансляции показали выход украинской делегации с государственным флагом.

Торжественное мероприятие состоялось на Арена ди Верона, которая на период Игр была переименована в Олимпийскую арену в Вероне. Флаг Украины во время парада стран несли фристайлисты Дмитрий Котовский и Ангелина Брыкина.

В кадр также попали другие украинские спортсмены, принявшие участие в церемонии.

Во время выхода украинской команды комментатор телеканала Eurosport напомнил о скелетонисте Владиславе Гераскевиче. Он отметил, что зрители "увидели украинский флаг" и вспомнил шлем спортсмена с изображениями погибших соотечественников, который "создал множество заголовков по всему миру".

По его словам, атлет был знаменосцем на церемонии открытия, после чего его дисквалифицировали за нарушение правил МОК о политических высказываниях. Также комментатор добавил, что спортсмен вернулся в Киев и встретился с Владимиром Зеленским.

В официальной части состоялись парад делегаций, спуск олимпийского флага и передача его следующим организаторам зимних Игр 2030 года во Французских Альпах, а также погашение олимпийского огня.

После этого прошло шоу: сцена была оформлена в виде капли воды как символа льда и снега, затем пространство трансформировалось в традиционную итальянскую площадь. В программе выступили рэпер Акилле Лауро, DJ Габри Понте, а также оркестр и хор фонда Arena di Verona.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Норвегии выиграла Олимпиаду-2026, финишировав на первом месте по количеству наград высшего достоинства и по общему числу медалей. Всего же хотя бы раз на пьедестал почета поднимались представители 29 стран. Украина в их число не вошла.

Сборная Украины, которая на зимних Олимпийских играх-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта, осталась без медалей и установила национальный исторический антирекорд: лучшим результатом стало шестое место в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

