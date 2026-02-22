Опубликован итоговый медальный зачет Олимпиады-2026. Где Украина

Сборная Норвегии выиграла Олимпиаду-2026, финишировав на первом месте по количеству наград высшего достоинства и по общему числу медалей. Всего же хотя бы раз на пьедестал почета поднимались представители 29 стран. Украина в их число не вошла.

Видео дня

Норвегия завоевала 18 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых – всего 41 награду. Этот показатель стал рекордным по числу "золота" в истории зимних Олимпиад для одной страны.

Второй в таблице стала сборная США: 12 "золота" и 33 медали суммарно. Великобритания показала лучший результат в своей истории на зимних Играх: три "золота", одно "серебро" и одна "бронза". Австралия также установила национальный рекорд: три "золота", два "серебра" и одна "бронза".

Лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо принес Норвегии шесть медалей высшей пробы, что стало одним из ключевых вкладов в итоговый результат. Норвегия возглавляет медальный зачет зимних Олимпиад с 2014 года, в 2018 году она разделила первое место с Германией.

Бывший норвежский олимпиец Мортен Осен в 2018 году объяснял подход страны к подготовке спортсменов: по его словам, Норвегия не развивает скелетон и бобслей из-за высокой стоимости, при этом, как он отмечал, в стране считают, что успех должен быть "результатом тяжелой работы и совместных усилий".

Профессор Норвежской школы спортивных наук в Осло Гейр Йордет в комментарии CNN Sports связывал достижения с формулой "сотрудничество, коммуникация и забота".

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины, которая на зимних Олимпийских играх-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта, осталась без медалей и установила национальный исторический антирекорд: лучшим результатом стало шестое место в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!