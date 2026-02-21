Украина с историческим антирекордом завершила выступление на Олимпиаде-2026
Сборная Украины, которая на зимних Олимпийских играх-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта, выступила без попадания на пьедестал. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в Италии.
На этих соревнованиях украинская команда установила национальный антирекорд: лучшим результатом стало шестое место в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.
"Желто-синие" уже были без медалей на зимних ОИ в Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувере-2010, но тогда наивысшим достижением становилось пятое место.
В субботу, 21 февраля на Играх-2026 два украинских лыжника участвуют в масс-старте на 50 км классическим стилем, однако на момент публикации этой новости идут за пределами 40-го места, без шансов на медаль.
Результаты и достижения ОИ-2026 для Украины:
- Фристайл (акробатика):
- Александр Окипнюк стал первым украинским финалистом в лыжной акробатике, заняв 6-е место в квалификации с результатом 112,67 балла.
- В командных соревнованиях (микст) сборная Украины в составе Ангелины Брыкиной, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка заняла 6-е место в финале.
- Биатлон:
- В мужской гонке преследования лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзин (16-е место), Дмитрий Пидручный финишировал 20-м.
- В командных соревнованиях женская сборная стала 9-й, а мужская – 16. В смешанной эстафете Украина была 8-й.
- Лыжное двоеборье:
- Дмитрий Мазурчук и Виталий Шумбарец дебютировали в командном спринте, заняв итоговое 12-е место.
- Скелетон:
- Лидер сборной Владислав Гераскевич был дисквалифицирован из-за дизайна шлема с фотографиями погибших на войне украинских спортсменов, что организаторы расценили как "политическое заявление".
- Сборная Украины заняла 6-е место микс-эстафете— лучший результат в истории нашей страны в этом виде на ОИ на ОИ. Елена Смага заняла 20-ю позицию после двух заездов. Юлианна Туницкая – 18-я. Андрей Мандзий по сумме четырех заездов занял 12-е место в одиночных санях, установив исторический рекорд Украины.
- Горнолыжный спорт:
- Дмитрий Шепюк занял 32-е место в мужском слаломе.
- Шорт-трек:
- Олег Гандей завершил выступления в четвертьфинале Олимпиады-2026 - занял четвертое место в своем забеге с результатом 41,18 секунды.
- Лыжные гонки
Как сообщал OBOZ.UA, на прошлых Играх в Пекине, сборная Украины добыла одно "серебро", а Норвегия установила рекорд Игр по количеству золотых медалей.
Олимпиада 2018 года прошла в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл уроженец Николаева Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.
Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.
