Украина с историческим антирекордом завершила выступление на Олимпиаде-2026

Сборная Украины, которая на зимних Олимпийских играх-2026 была представлена 46 атлетами в 11 видах спорта, выступила без попадания на пьедестал. Наши спортсмены не смогли завоевать ни одной медали в Италии.

Видео дня

На этих соревнованиях украинская команда установила национальный антирекорд: лучшим результатом стало шестое место в командном фристайле и в эстафете по санному спорту.

"Желто-синие" уже были без медалей на зимних ОИ в Солт-Лейк Сити-2002 и Ванкувере-2010, но тогда наивысшим достижением становилось пятое место.

В субботу, 21 февраля на Играх-2026 два украинских лыжника участвуют в масс-старте на 50 км классическим стилем, однако на момент публикации этой новости идут за пределами 40-го места, без шансов на медаль.

Результаты и достижения ОИ-2026 для Украины:

Фристайл (акробатика): Александр Окипнюк стал первым украинским финалистом в лыжной акробатике, заняв 6-е место в квалификации с результатом 112,67 балла. В командных соревнованиях (микст) сборная Украины в составе Ангелины Брыкиной, Дмитрия Котовского и Александра Окипнюка заняла 6-е место в финале.

Биатлон: В мужской гонке преследования лучший результат среди украинцев показал Виталий Мандзин (16-е место), Дмитрий Пидручный финишировал 20-м. В командных соревнованиях женская сборная стала 9-й, а мужская – 16. В смешанной эстафете Украина была 8-й.

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук и Виталий Шумбарец дебютировали в командном спринте, заняв итоговое 12-е место .

Скелетон: Лидер сборной Владислав Гераскевич был дисквалифицирован из-за дизайна шлема с фотографиями погибших на войне украинских спортсменов, что организаторы расценили как "политическое заявление".

Сборная Украины заняла 6-е место микс-эстафете— лучший результат в истории нашей страны в этом виде на ОИ на ОИ. Елена Смага заняла 20-ю позицию после двух заездов. Юлианна Туницкая – 18-я. Андрей Мандзий по сумме четырех заездов занял 12-е место в одиночных санях, установив исторический рекорд Украины.

заняла 6-е место микс-эстафете— лучший результат в истории нашей страны в этом виде на ОИ на ОИ. заняла 20-ю позицию после двух заездов. Юлианна Туницкая – 18-я. по сумме четырех заездов занял 12-е место в одиночных санях, установив исторический рекорд Украины. Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк занял 32-е место в мужском слаломе.

Шорт-трек: Олег Гандей завершил выступления в четвертьфинале Олимпиады-2026 - занял четвертое место в своем забеге с результатом 41,18 секунды.

Лыжные гонки

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлых Играх в Пекине, сборная Украины добыла одно "серебро", а Норвегия установила рекорд Игр по количеству золотых медалей.

Олимпиада 2018 года прошла в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл уроженец Николаева Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.

Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!