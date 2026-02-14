Появилось видео, что сделал Гераскевич с орденом, который ему вручил Зеленский. Видео

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич полученный орден Свободы положил рядом со своим "шлемом памяти" с изображением погибших спортсменов. Накануне высокую государственную награду вручил олимпийцу президент Украины Владимир Зеленский.

Во время встречи с главой государства Гераскевич поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что теперь весь мир говорит о спортсменах, изображённых на его шлеме. Он отметил, что их память объединяет людей вокруг Украины и привлекает внимание к трагедии, несмотря на гибель атлетов.

"Хочу поблагодарить за эту огромную поддержку, которую мы получили. Мы реально смогли объединить наш народ против такой несправедливости. Самое главное — сейчас о спортсменах, которые изображены на шлеме, говорит весь мир. Они привлекают внимание к Украине и объединяют вокруг неё людей — это действительно нечто особенное", — сказал Гераскевич.

После слов благодарности он положил орден рядом со шлемом "Они это заслужили".

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич был дисквалифицирован с Олимпийских игр 2026 в Милане‑Кортине перед стартом соревнований по скелетону из‑за того, что он использовал шлем с изображениями погибших украинских спортсменов, несмотря на запрет МОК. Международный олимпийский комитет и Международная федерация бобслея и скелетона сочли такой шлем нарушением правил нейтралитета и предложили альтернативу в виде черной повязки, которую Гераскевич не принял.

Спортсмен подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но решение о дисквалификации оставили в силе.

В свою очередь, отец спортсмена Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские саночники устроили акцию в поддержку Владислава Гераскевича после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.

