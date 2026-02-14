Зеленский обсудил с Рютте наполнение программы PURL для Украины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Во время переговоров стороны обсудили наполнение программы PURL.

Зеленский выразил надежду на дальнейшее наполнение этой инициативы, позволяющей покупать ракеты для систем ПВО. Об этом президент заявил в своем Telеgram-канале.

Помощь партнеров с ПВО

По словам Зеленского, ключевым вопросом во время встречи с генеральным секретарем НАТО стало наполнение программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) и ее дальнейшее развитие.

"Украина очень ценит вклад каждого государства. Рассчитываем на дальнейшее наполнение этой инициативы, позволяющей покупать ракеты для систем ПВО. Говорили и о сотрудничестве с партнерами по усилению возможностей нашей страны защищать жизнь и открытие совместных оборонных предприятий в Европе", – заявил президент Украины.

Зеленский выразил благодарность генсеку НАТО за встречу и постоянную поддержку, а также за продуктивную встречу в формате Рамштайн, в ходе которой партнеры подтвердили выделение Украине 38 млрд евро военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, на Мюнхенской конференции по безопасности тема российско-украинской войны была в центре внимания. MSC 2025 показала шаги к наработке плана завершения войны. Украина четко очертила собственные красные линии.

