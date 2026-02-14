Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова к мирному соглашению, которое принесет реальный мир стране. При этом глава государства выразил уверенность, что война может быть завершена с достоинством.

Также президент отметил, что украинская армия готова делиться с Европой приобретенным опытом. Об этом президент заявил во время выступления в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам украинского президента, в вопросе мирного соглашения для Украины главную роль играет достоинство. Зеленский подчеркнул, что по результатам мирного соглашения Украины готова делать свой вклад в общую безопасность в Европе.

"Украина готова к сделке, которая принесет реальный мир для нас, для Украины и Европы. Я уверен, что эта война может быть завершена с достоинством. Это самое важное для нас – достоинство. Мы дали нашим партнерам все, что должна включать эта сделка. Мы готовы вкладываться в общую безопасность. Все, что мы выучили, пока защищали себя в течение этой войны. Мы можем четко ответить на большинство вопросов по безопасности, которые поднимались на этой конференции", – сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал партнерам, что именно сейчас продолжается процесс создания новой архитектуры безопасности и вариантов ответов на будущие угрозы.

"Прямо сейчас, когда мы работаем, чтобы защитить жизнь в Украине, мы строим новую систему, новую безопасность и архитектуру ответов, чтобы защитить жизнь в любой европейской стране, когда это будет нужно", – заявил президент.

Напомним, военно-политическое руководство Украины никак не отрицает проведения референдума по мирному соглашению со страной-агрессором. Более того, допускается даже его проведение одновременно с президентскими выборами, на которых настаивают Соединенные Штаты.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что реальные гарантии безопасности для Украины невозможны без прямой поддержки со стороны Вашингтона. По его словам, решающим фактором остается американский "бэкстоп", без которого любые европейские инициативы теряют эффективность.

