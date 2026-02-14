'Недостаточно просто защищаться': еврокомиссар объяснила, почему ЕС нужно кибероружие

Европейский Союз изучает возможность получения кибероружия, чтобы иметь возможность не только защищаться, но и атаковать. В контексте кибертехнологий ЕС намерен обзавестись "наступательным потенциалом".

Видео дня

Речь идет, в первую очередь, о противостоянии России и Китаю. Об этом в интервью Politico заявила глава ведомства ЕС по технологиям и безопасности Хенна Вирккунен.

Европа готовится к кибератаками

По словам Вирккунен, европейские страны должны уметь наносить ответные удары в киберпространстве, поскольку стратегии сдерживания противников уже недостаточно.

"Недостаточно просто защищаться... Нам также необходим наступательный потенциал", – заявила Вирккунен в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Вирккунен заявил, что Комиссия также определяет критически важные области и отрасли, в которых Европа хочет получить больший контроль над своими данными. Это часть более широкой инициативы по снижению зависимости от иностранных технологий и созданию собственной технологической и кибер-индустрии в Европе.

"Мы не хотим рискованных зависимостей в каких-либо критически важных областях. Это не значит, что мы планируем делать все самостоятельно. Когда у нас самих нет определенных возможностей, мы с готовностью сотрудничаем с партнерами-единомышленниками для построения устойчивых цепочек поставок", – сказала Вирккунен.

Что предшествовало

В течение многих лет европейские столицы воздерживались от публичных заявлений о поддержке наступательных киберопераций, известных как "ответный хакерский взлом", из-за опасений, что такие операции могут спровоцировать ответные действия и эскалацию со стороны таких стран, как Россия, Китай и другие.

Однако ситуация меняется, поскольку государства ЕС, включая Германию, Латвию и другие, проявляют интерес к идее проведения наступательных киберопераций. Европейская комиссия также упомянула о необходимости как оборонительных, так и наступательных кибервозможностей в своем оборонном документе, опубликованном в декабре.

Напомним, с начала полномасштабной войны специалисты Департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 14 тысяч масштабных атак на правительственные ресурсы и критическую инфраструктуру.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия на протяжении веков была и остается угрозой для стран Европы. И форма государственного устройства в России не меняет сути угрозы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!