Землю накрыла магнитная буря красного уровня: возможно ухудшение самочувствия

В середине февраля 2026 года в Украине и мире ожидается период повышенной геомагнитной активности. 14-16 февраля будут фиксироваться солнечные вспышки класса C и рост K-индекса, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Видео дня

Специалисты предупреждают о рисках для метеозависимых людей. Прогноз основывается на данных сервиса Meteoagent со ссылкой на спутниковые наблюдения NOAA.

14 февраля на Земле ожидается солнечная вспышка класса C2, а K-индекс будет достигать 3,7-4 баллов, что соответствует уровню возмущенной магнитосферы. Отдельное внимание специалисты обращают на высокие показатели резонанса Шумана, которые свидетельствуют о повышенной электромагнитной активности в околоземном пространстве.

Аналитические графики за последние семь суток показывают, что геомагнитные колебания имели волнообразный характер, однако именно в середине февраля тенденция к росту стала устойчивой. В пиковые моменты на отдельных станциях фиксировались кратковременные переходы к желтому и красному уровням активности.

Специалисты отмечают, что большинство людей не почувствуют существенного влияния, однако для метеочувствительных групп – гипертоников, людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями – возможны головная боль, колебания давления, нарушение сна и снижение концентрации.

Магнитные бури не являются самостоятельной причиной болезней, но могут выступать триггером для обострения уже имеющихся состояний. Именно поэтому врачи советуют в дни повышенной геомагнитной активности контролировать давление, избегать переутомления, соблюдать водный баланс и уменьшить психоэмоциональные нагрузки.

По прогнозам, кратковременное ослабление активности возможно после 16 февраля, однако ситуация остается динамичной и может меняться по мере поступления новых спутниковых данных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале февраля Землю накроет магнитная буря повышенной интенсивности. По прогнозам, 4-5 февраля 2026 года ожидается красный уровень геомагнитной активности из-за солнечной вспышки класса M4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!