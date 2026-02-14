Белый дом опубликовал валентинку с Гренландией, в которой предлагает ей наконец 'определиться'. Фото

14 февраля, в день всех влюбленных, на сайте Белого дома опубликовали необычную валентинку. Изображения на ней посвящены внешней и внутренней политике США.

А на одной из открыток размещена карта с Гренландией и надпись с призывом наконец "определиться". Пост размещен на платформе Х.

На картинке Гренландия изображается в форме сердца.

"Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями", – говорится в подписи к карте.

Эта ссылка касается многочисленных заявлений президента США Дональда Трампа о намерении приобрести остров, который он считает важным для национальной и глобальной безопасности.

Еще одна открытка посвящена президенту Венесуэлы Николасу Мадуро с надписью: "Ты захватил мое сердце".

На валентинке изображена его фотография, сделанная во время недавнего задержания на борту самолета.

Третья открытка касается миграционной политики Соединенных Штатов.

"Моя любовь к тебе столь же сильна, как любовь демократов к нелегальным иммигрантам", – написано на картинке.

На еще одной открытке изображен Дональд Трамп с подписанным документом с текстом "Executive Order 4547... You are my Valentine". Это напоминание об активном применении президентом исполнительных указов в его втором сроке.

Как писал OBOZ.UA, ранее Белый дом опубликовал изображение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, где он предстал в образе Супермена. Изображение было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. Администрация президента США охарактеризовала работу лидера американского народа рядом похвальных слов и назвала символом надежды.

